Foram várias as questões que colocaram a Bárbara Norton de Matos nas stories da sua página de Instagram, onde além de falar na carreira e do facto de ter uma inquilina, também acabou por 'mexer' no passado.

"Se tivesses a oportunidade de mudar o passado, mudavas ou fazias tudo igual?", questionou um internauta, levando a atriz a admitir que sim, "mudava", no entanto, também acredita que tudo o que viveu fez de si a pessoa que é hoje.

"Não sei, acho que mudava algumas coisas, talvez. Tinha evitado alguns parvalhões que passaram na minha vida, sim. Mas também se não tivesse tido esses parvalhões, não valorizava tanto as pessoas hoje em dia. Também aprendo, faz parte do processo de aprendizagem", começou por responder.

"Não sei muito bem responder a isto porque há coisas que gostava de ter mudado, mas depois também não seria a pessoa que sou hoje em dia", completou.

