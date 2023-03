Os fãs voltaram a deixar questões nas stories da página de Instagram de Bárbara Norton de Matos e a carreira no mundo da representação foi, mais uma vez, 'puxada' para a 'conversa'.

Houve quem quisesse saber como é que a atriz se "organiza" com a vida pessoal e a profissional, uma vez que é mãe de duas meninas, fruto de relações entretanto terminadas.

"Não é fácil. Mãe solteira e atriz é um bocado complicado. Mas muitas vezes o que fazia é que negociava mais os horários do que propriamente o cachê para poder estar com elas em horário normais. Ou seja, chegar a casa para dar-lhe jantar, dar-lhes o banho e estar com elas. Às vezes o complicado era estudar [os guiões]", explicou Bárbara Norton de Matos no vídeo que pode ver na galeria.

De recordar que a atriz é mãe de Luz, de 16 anos, da relação passada com Gonçalo Pina e Melo, e de Flor, de seis anos, da relação terminada com Ricardo Areias.

