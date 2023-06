A antiga concorrente do 'Big Brother' é testemunha no processo de tráfico de droga que levou à detenção do noivo.

"Nunca houve movimentações em minha casa, isso está claro no processo e será provado em tribunal", assegurou Sónia Jesus ao marcar presença na última emissão do programa 'TVI Extra'. A antiga concorrente do 'Big Brother' reagiu aos rumores que envolvem o julgamento do noivo, Vítor Soares, no qual é testemunha. Sónia garante que nunca existiram na sua casa movimentações relacionadas ao tráfico de droga, passando a explicar o porquê de o pai de Edmar, Amílcar, que também está envolvido no processo, ter ido a sua casa. "É verdade que o senhor Amílcar ia a minha casa", confirmou, dando conta de que o homem foi recebido como amigo e apenas lá esteve para jantar com a família de Sónia por estar a viver um momento delicado (o seu processo de divórcio). A respeito das informações que dão conta de que a antiga participante do 'BB' chegou a receber pagamentos referentes à venda de droga, esta garante que não corresponde à verdade. "Houve apenas um pagamento de MB Way", garantiu, explicando que se trataram de cerca de 400 euros referentes "à peça de um automóvel". Ainda durante a emissão do programa da TVI, Sónia Jesus revelou ter ficado surpreendida ao saber, já depois de Vitó ter sido preso, que o noivo consumia cocaína. Leia Também: Sónia Jesus descobriu que Vitó consumia cocaína. "Senti-me em choque"