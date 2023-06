Sónia Jesus aceitou o convite da TVI para na madrugada de sábado marcar presença no programa 'TVI Extra' e desta forma esclarecer os últimos rumores sobre o julgamento do marido, Vítor Soares, que está detido há um ano por estar alegadamente relacionado a uma rede de tráfico de droga.

"Finalmente começou o dito julgamento", começou por realçar.

Questionada sobre o facto de as últimas notícias darem conta de que Sónia apenas soube que o companheiro consumia cocaína depois de este ter sido detido, a antiga participante do 'Big Brother confirma que nunca soube do vício de Vitó.

"Tantas mulheres que são traídas durante anos e não sabem... Nunca vi nenhuma mudança de comportamento no Vítor. Também não acredito que ele seja altamente viciado", disse.

Sónia acredita que os consumos do pai dos seus três filhos começaram quando estava no 'Big Brother', devido a más companhias e ao facto de Vitó trabalhar à noite.

Ainda que tenha ficado surpreendida e desiludida com a revelação, desmente que alguma vez tenha pensado em abandonar o homem da sua vida. "Senti-me em choque, senti-me triste, desiludida, mas não ia abandoná-lo", assegurou, reforçando que continua ao lado do companheiro e convicta de que depois da última audiência, marcada para daqui a uns dias, Vítor Soares poderá regressar a casa.

Leia Também: Sónia Jesus lembra polémica com Quintino Aires: "Pior momento"