Sónia Jesus encontra-se a passar por uma fase no mínimo desafiante. O marido, Vítor Soares, continua preso por, alegadamente, ter estado envolvido numa rede de tráfico de drogas.

Respondendo às perguntas que lhe foram colocadas pelos seguidores da sua página de Instagram, a ex-concorrente do 'Big Brother' lembrou uma antiga polémica com Quintino Aires, depois do psicólogo referir em televisão que os filhos deveriam ser retirados à vendedora ambulante.

"Qual foi o pior momento desta fase que estás a passar?", questionou-se.



© Instagram - Sónia Jesus

"O pior momento foi este, porém, sem dúvida que foi o que me deu mais força e garra", notou Sónia, destacando as declarações de Quintino à época.

