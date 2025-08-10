Estão a ser divulgados detalhes de um relatório das autoridades sobre o afogamento do pequeno Trigg Kiser, filho de Emilie Kiser e Brady Kiser. Sabe-se que o pai da criança apercebeu-se que algo não estava bem através do comportamento do cão da família.

Depois de a imprensa internacional ter revelado novos detalhes de um relatório das autoridades, referindo que o pequeno Trigg Kiser esteve durante sete minutos na piscina antes de o pai o encontrar inconsciente, agora foram divulgadas novas informações. O menino é filho da influencer Emilie Kiser e de Brady Kiser, e tinha três anos. Ainda de acordo com um relatório do Departamento da Polícia de Chandler, Brady Kiser foi alertado de que algo não estava bem pelo comportamento do cão da família. O pai da criança contou inicialmente à polícia que viu Trigg Kiser a brincar do lado de fora durante, acredita, alguns minutos, antes de o encontrar já inconsciente na piscina, em maio. No entanto, no relatório divulgado esta sexta-feira, dia 8 de agosto, as autoridades alegam que as declarações de Brady Kiser "não correspondem" ao que foi visto através das câmaras de vigilância. As imagens mostravam o menino "no quintal sem supervisão durante mais de 9 minutos" e "na água durante cerca de sete desses minutos".

Além disso, as autoridades acrescentam que a criança não foi vista nas áreas mencionadas pelo pai nem a fazer as coisas descritas pelo mesmo.

Quando a polícia pediu para Brady prestar novamente declarações num segundo interrogatório, o mesmo terá dito que estava a alimentar o filho mais novo, de cinco meses, quando foi alertado pelo cão de que algo poderia não estar bem. Isto devido ao comportamento do patudo da família que estava em frente à piscina.

"[Tive um] mau pressentimento assim que o vi. Foi fora do comum vê-lo ali parado, a olhar para a água daquela maneira, por isso levantei-me e fui imediatamente para lá", contou Brady à polícia, segundo o relatório de ocorrência.

Sobre o facto de a piscina estar destapada, adianta ainda a imprensa internacional citando os relatórios oficiais, a cobertura estava "presente, mas não em uso". Isto porque tinha sido "removida recentemente".

"Soube-se posteriormente que a proteção estava por cima da piscina a maior parte do tempo, mas tinha sido removida recentemente para que a família pudesse desfrutar da piscina”, escreveu o detetive do CPD (Departamento da Polícia de Chandler) Nathan Duncanno no relatório. "Nunca foi recolocada."

A polícia diz também que viu "um grande número de brinquedos de criança" no quintal, "e até mesmo no fundo da piscina e do jacuzzi".

A parte mais funda da piscina tinha aproximadamente 2,55 metros de profundidade.

De recordar também que no dia 16 de julho, a Polícia de Chandler recomendou que Brady Kiser enfrentasse uma acusação de crime de classe 4 por abuso infantil.