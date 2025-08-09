Há novos detalhes sobre a morte do pequeno Trigg Kiser, filho da influencer Emilie Kiser e de Brady Kiser. Como avança a imprensa internacional, o menino esteve dentro da piscina de sua casa durante sete minutos antes que o pai o encontrasse já inconsciente.
Foi no dia 12 de maio que esta tragédia abalou a família da influencer, que vive em Chandler, Arizona. A criança ainda foi transportada para o hospital, onde esteve internada seis dias, mas acabou por morrer.
Segundo o relatório do Departamento de Polícia de Chandler, o pequeno Trigg Kiser estava "a brincar perto da piscina desprotegida e sem saber nadar".
"Está claro no vídeo que ele não entrou para a água de forma intencional, mas tropeçou e caiu enquanto brincava com uma cadeira insuflável", adiantam.
O menino ficou "no quintal sem supervisão durante mais de nove minutos", sendo que ficou na água por cerca de sete desses minutos.
Anteriormente, o pai da criança, Brady Kiser, disse às autoridades que estava a cuidar do filho recém-nascido do casal, o bebé Theodore, e que estava distraído quando perdeu de vista o pequeno Trigg Kiser durante três a cinco minutos.
"As declarações de Brady Kiser não correspondem ao que é visto no vídeo. Ele não descreveu [o incidente] com precisão", pode ainda ler-se no relatório que é citado pela People, 'baseando-se' nas câmaras de vigilância da propriedade.
Brady Kiser partilhou com as autoridades que viu Trigg a brincar perto da piscina, o que "não era incomum", e ficou sem o ver durante "aproximadamente cinco minutos".
Por norma, a piscina da família tinha uma proteção. De acordo com o relatório, as autoridades descobriram que a família tinha removido essa mesma proteção para "aproveitarem a piscina", e não tinha sido colocada de novo.
A acusação que Brady Kiser poderia vir a enfrentar
Recentemente, foi noticiado que o marido de Emilie, Brady Kiser, podia enfrentar uma acusação de abuso infantil pelo que aconteceu ao filho, uma vez que era o adulto responsável pelo menino no momento do acidente.
Na quarta-feira, dia 16 de julho, a Polícia de Chandler recomendou que Brady Kiser enfrentasse uma acusação de crime de classe 4 por abuso infantil.
No entanto, revela a People, na sexta-feira, dia 25 de julho, o Ministério Público do Condado de Maricopa anunciou que Brady Kiser não iria enfrentar nenhuma acusação de abuso infantil e afirmou que "não há probabilidade de condenação" contra o pai da criança.
