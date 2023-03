Wayne Swinny morreu esta quarta-feira, dia 22 de março, aos 59 anos. O guitarrista da banda Saliva não resistiu a um derrame cerebral. A informação foi confirmada pelo grupo musical ao site TMZ.

"É com grande tristeza que informamos da morte de Wayne Swinny, o guitarrista dos Saliva. Wayne morreu esta tarde com uma hemorragia cerebral espontânea durante a tour", pode ler-se no comunicado, citado pelo TMZ.

A banda Saliva, vale notar, foi criada em 1996. Ao todo, foram lançados 11 álbuns pelo grupo. Não se sabe se as atuações agendadas irão continuar com um novo elemento depois da morte de Wayne Swinny.

