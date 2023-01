O músico morreu na cidade de Nova Iorque, cercado por amigos próximos após uma breve doença, afirmou Cara Hutchisin, da Lede Company, uma empresa de relações públicas, citada pela Associated Press.

"Tom Verlaine passou para o além que a sua guitarra sempre insinuou. Foi o melhor guitarrista de 'rock and roll' de todos os tempos e, como Hendrix, podia dançar dsa esferas do cosmos ao 'rock' da garagem. Isso exige uma grandeza especial", escreveu Mike Scott, do The Waterboys, na rede social Twitter.

Embora a Television nunca tenha obtido muito sucesso comercial, a forma inventiva de Verlaine de tocar influenciou muitos músicos.

Os Television lançaram o seu álbum inovador de estreia "Marquee Moon" em 1977, incluindo a faixa título de quase 11 minutos e "Elevation", e o segundo álbum "Adventure" um ano depois.

"'Marquee Moon' tornou-se numa espécie de santo graal do 'rock' independente desde então e foi uma influência clara em artistas como Pavement, Sonic Youth, Stroes e Jeff Buckley", escreveu a revista Billboard em 2002.

Entretanto, a crescente tensão entre Verlaine e o seu colega guitarrista Richadr lloyd levou a [banda] Television a separar-se após o segundo álbum". Em 1992, o grupo voltou a reunir-se para um álbum autointitulado para a Capitol Records e apresentações esporádicas ao vivo.

"Queríamos despir tudo ainda mais, longe da teatralidade do 'showbiz' das bandas de 'glitter', de 'blues' e do 'boogie'", escreveu o cofundador da Television, Richard Hell, na sua autobiografia "I dreamed I was very clean tramp".

Tom Verlaine lançou oito álbuns a solo, sendo o seu maior sucesso comercial o segundo, de 1981, "Dreamtime", que alcançou a 177.ª posição no 'top' da Billboard. Chegou a atuar com frequência acompanhando Patti Smith.

Várias são os tributos a Verlaine feitos 'online e publicados em vários media internacionais, onde se incluem Susanna Hoffs e Billy Idol, que afirmaram que Verlaine fez música que influenciou a cena punk dos Estados Unidos e do Reino Unido.

Smith partilhou uma homenagem na rede social Instagram, publicado uma fotografia dos dois juntos: "Farewell Tom, a loft the Omega" [Adeus Tom no alto de Ómega].

Nascido Tom Miller, viria a assumir mais tarde o sobrenome do poeta francês do século XIX Paul-Marie Verlaine depois de ter conhecido Hell, nascido Richard Meyers, numa escola preparatória de Delaware.

Ambos eram miúdos altos, magros e sardónicos que desistiram da escola e foram para East Village, onde trabalharam em livrarias e escreveram poesia juntos.

"Ele era conhecido pelo seu lirismo angular (...), uma inteligência astuta e uma habilidade de sacudir cada corda até à sua emoção mais verdadeira", afirmou o seu publicitário, em comunicado.

"A sua visão e imaginação vão fazer falta", rematou.