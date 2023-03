Morreu o artista Steve Mackey, baixista da banda Pulp, como confirmou a sua mulher, a estilista Katie Grand, no Instagram. O músico tinha 56 anos.

"Após três meses no hospital, a lutar com todas as suas forças e determinação, estamos em choque e destroçados por nos termos despedido de um brilhante e lindo marido, o Steve Mackey. O Steve morreu hoje, e deixou-me a mim, ao seu filho Marley, aos pais Kath e Paul, à irmã Michelle e muitos amigos com o coração partido", começou por escrever.

"O Steve foi o homem mais talentoso que já conheci, um músico, produtor, fotógrafo e cineasta excecional. Foi adorado por todos com quem se cruzou", acrescentou.

Antes de terminar, deixou uma palavra de agradecimento ao hospital e a todos os profissionais que "trabalharam incansavelmente para o Steve".

Steve Mackey, recorde-se, juntou-se à bada Pulp em 1989 e fez parte de álbum como 'Separations', 'His 'n Hers' ou 'Different Class'. Em 2002, entrou num hiato. Em outubro de 2022, o músico anunciou que não se iria juntar ao grupo para os concertos no verão de 2023.

