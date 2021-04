Morreu o rapper Black Rob, aos 51 anos. A notícia foi avançada por Mark Curry através de uma mensagem que partilhou no Instagram, este sábado.

"O Rob morreu há cerca de uma hora", dizia Mark enquanto caminhava pela rua com as lágrimas a escorrer pelo rosto. "Não sei por onde começar, mas agradeço a todos pelas orações. Já perdemos muitas lendas e não podemos perder mais", acrescentou.

De acordo com o Page Six, Curry tinha partilhado na semana passada uma iniciativa criada na plataforma GoFundMe para ajudar Ross "a encontrar uma casa, a pagar despesas médicas e ter estabilidades nestes tempos difíceis". No entanto, até à data não foi revelada a causa da morte.

