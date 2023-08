Sandra Bullock está de luto. A atriz norte-americana perdeu o companheiro de longa-data, Bryan Randall, após uma dura luta contra a esclerose lateral amiotrófica (ELA).

"É com grande tristeza que partilhamos que no dia 5 de agosto, Bryan Randall faleceu pacificamente após uma batalha de três anos contra a ELA. O Bryan escolheu desde cedo manter sua jornada com a ELA privada e nós, que cuidámos dele, fizemos o possível para honrar o seu pedido", disse a família através de um comunicado, citada pela FOX News.

"Somos imensamente gratos aos médicos incansáveis ​​que navegaram pela jornada desta doença connosco e às impressionantes enfermeiras que se tornaram nossas colegas de quarto, muitas vezes sacrificando as suas próprias famílias para estar com a nossa", pode ler-se ainda na mesma nota.

Sandra Bullock e Bryan Randall estiveram juntos durante oito anos. A atriz, até ao momento, ainda não reagiu à triste notícia.

Esclerosa lateral amiotrófica, vale lembrar, é uma doença neurodegenerativa progressiva que afeta as células nervosas do cérebro e da medula espinhal. Os sintomas passam pela perda gradual do controlo muscular, podendo levar a paralisia e dificuldades na fala, deglutição e respiração.

[Notícia em atualização]

