Walter Lure, da banda The Heartbreakers, também conhecida como Johnny Thunders e Heartbreakers, morreu no sábado, dia 22 de agosto, vítima de cancro. Tinha 71 anos.

A morte do guitarrista foi confirmada pelos amigos, nas redes sociais.

Walter Lure "foi diagnosticado com cancro do fígado e pulmão no passado mês de julho, que rapidamente se espalhou e ele morreu de complicações relacionadas ao cancro".

O música faleceu "pacificamente no hospital, rodeado pela família", como relata ainda uma publicação do Starwood Club em Hollywood.

"Ele era muito amado por todos e respeitado por tudo o que contribuiu para o mundo da música. Vai fazer muita falta. À sua família, amigos e fãs, as nossas mais profundas condolências", lê-se ainda na partilha.

