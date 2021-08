Morreu o músico Tom T. Hall, conhecido por vários sucessos incluindo 'I Like Beer'. O artista partiu em sua casa, em Franklin, Tennessee, na manhã desta sexta-feira, como confirmou o filho, Dean, nas redes sociais.

"A nossa família pede privacidade neste momento difícil", disse ainda, "com grande tristeza", sem revelar a causa da morte.

Tom T. Hall era um reconhecido compositor country, tendo escrito clássicos como 'That Is How I Got To Memphis' e 'Harper Valley PTA' (cantados por Jeannie C. Riley).

As suas canções levaram a que conseguisse um lugar no Songwriters Hall of Fame de Nashville, em 1978. Em 2008, foi incluído no Country Music Hall of Fame ao lado de Emmylou Harris, The Statler Brothers e Ernest Stoneman, recorda a revista People.

