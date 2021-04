Rusty Young, membro fundador do grupo country-rock Poco, morreu esta quarta-feira, 14 de abril. Tinha 74 anos.

O músico morreu vítima de um ataque cardíaco em sua casa, em Davisville, Missouri, como confirmou um porta-voz da banda à revista People.

De recordar que foi em 1968 que Rusty formou o grupo Poco com Richie Furay, George Grantham e Jim Messina. Ao longo de cinco décadas, o músico foi o único membro fundador a permanecer na banda.

Após a notícia da sua partida, Richie Furay lamentou a morte do colega e amigo. "Acabei de receber a notícia de que o meu amigo Rusty Young morreu. [...] O meu coração está triste. Ele era um amigo querido e de longa data. [...] A nossa amizade era real e vou sentir muito a sua falta. As minhas orações estão com a sua mulher, Mary, e os filhos, Sara e Will", disse em comunicado enviado para a revista.

