Morreu Jason Slater - um dos membros originais da banda de rock Third Blind Eye -, esta quarta-feira, 9 de dezembro. Tinha 48 anos.

Quem confirmou a notícia ao TMZ foi a filha do músico, Alyssa Carlso. O artista morreu de insuficiência hepática, num hospital em Maui.

Alyssa disse que o pai manteve o seu estado de saúde em segredo, contando que apenas descobriu que ele estava doente no mês passado, quando recebeu uma chamada do hospital.

Um representante dos Third Eye Blind disse ao TMZ que apesar de não falarem com Jason desde 1996, "quando um membro parte muito cedo, é sempre um momento triste".

Recorde-se que Jason esteve com a banda no momento em que esta se formou, em 1993, tendo deixado a mesma um ano depois. Na altura, passou a ser baixista, compositor e produtor de várias outras bandas, como Snake River Conspiracy, Microdot, Revenge of the Triads e o projeto de rap-rock Brougham.

