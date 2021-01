Morreu Adão Nereu, jornalista brasileiro e ex-apresentador do 'Globo Esporte', de complicações da Covid-19. Tinha 62 anos.

De acordo com a imprensa local, Adão Nereu tinha sido internado no hospital no dia 24 de dezembro e morreu esta terça-feira, 5 de janeiro.

O funeral privado decorreu no final da tarde desta quarta-feira, 6 de janeiro.

De referir que o jornalista foi apresentador durante 15 anos do 'Globo Esporte', na TV Globo.

A mulher de Adão Nereu, Iracema Antonelli Barbosa, também foi hospitalizada após ser infetada com o novo coronavírus. O casal tem três filhos em comum, o falecido Adanson, Tatiana e Mateus.

Leia Também: Cantor Genival Lacerda morre vítima da Covid-19