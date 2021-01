Harry Brant, filho do bilionário Peter Brant e da modelo Stephanie Seymour, morreu de uma "overdose acidental", como informou a família esta segunda-feira. O jovem, muito conhecido no mundo da moda, tinha 24 anos.

Harry foi encontrado já sem vida, no domingo, poucos dias antes de ser encaminhado para a reabilitação, contaram os pais em comunicado enviado ao The Post.

"É com enorme tristeza que partilhamos com todos a notícia de que o nosso amado filho, Harry Brant, perdeu a batalha contra o vício e morreu devido a uma overdose acidental de medicamentos prescritos”, lê-se na nota de Stephanie e Peter Brant.

"Estamos de coração partido. O Harry queria superar o seu vício e estava a poucos dias de voltar a entrar na reabilitação", acrescentaram.

No mesmo comunicado, a família mostra-se profundamente "triste" por a vida de Harry ter sido "interrompida por esta doença devastadora". Além disso, pedem ainda privacidade neste momento difícil, "enquanto tentam lidar com a perda do seu menino lindo".

