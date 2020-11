O DJ e produtor Garrett Lockhart morreu aos 30 anos de idade, adiantam vários meios da imprensa internacional. O falecimento aconteceu esta segunda-feira, dia 23 de novembro, segundo um comunicado partilhado nas redes sociais do artista.

"Na segunda-feira, dia 23 de novembro, o mundo perdeu uma alma demasiado bela, Garrett Lockhart, também conhecido como i_o. Este espírito extremamente talentoso ensinou-nos que mesmo que já nada interesse, é possível continuar com o amor. A verdade e a alma do Garret continuarão a viver através da sua música. Descansa em paz", lê-se no referido comunicado.

A causa da morte ainda não foi revelada.

