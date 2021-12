Morreu o cantor brasileiro Maurílio. A notícia foi divulgada pelo jornalista Leo Dias na respetiva conta de Instagram.

"É com pesar que a coluna LeoDias registra o falecimento do cantor Maurílio, da dupla com Luiza. O cantor, que tinha apenas 28 anos, passou mal após se apresentar na gravação do DVD Não é o Fim do Mundo, da dupla Zé Felipe e Miguel. Socorrido às pressas, Maurílio teve uma série de paradas cardíacas no hospital e foi diagnosticado com tromboembolismo pulmonar. Nossos sentimentos aos familiares, amigos e fãs desse artista tão talentoso, que se despede tão precocemente dos palcos. Todos os aplausos para Maurílio", informa.

