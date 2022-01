Louie Anderson morreu esta sexta-feira, 21 de janeiro. A notícia é avançada pela imprensa internacional, que dá conta de que o ator e comediante estaria hospitalizado devido a complicações relacionadas com um cancro.

Louie Anderson tinha 68 e foi diagnosticado com um Linfoma Não-Hodgkin, um tumor no sistema linfático.

O artista norte-americano deu cartas como ator em filmes, tais como 'Um Príncipe em Nova Iorque', e séries televisivas, como 'Scrubs' e 'Touched by an Angel', foi apresentador do programa 'Family Feud' e somava participações em especiais de comédia e talk-shows.

Em 2016 venceu um Emmy de melhor ator secundário numa série de comédia pela sua personagem Christine Baskets, em 'Baskets'.

