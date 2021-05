Charles Grodin, protagonista do filme 'Beethoven - O Magnífico' (1992), morreu esta terça-feira, dia 18 de maio. A notícia é avançada pelo jornal 'The New York Times'.

O filho do ator, Nicholas, confirmou a perda e contou em declarações à mesma publicação que o pai morreu na sequência de uma batalha contra o cancro na medula óssea.

Da carreira de Charles Grodin fazem ainda parte filmes como 'Fuga à Meia-Noite', 'The Woman in Red' e 'King Kong'.

Além do cinema, deu cartas na Broadway e na televisão - onde se destacou pelo talento como ator e guionista. Em 1978 ganhou o Emmy por especial de comédia ou musical com 'The Paul Simon Special'.

Charles Grodin num dos últimos eventos públicos em que marcou presença© Getty Images

Leia Também: Foram leiloados seis fios de cabelo de Kurt Cobain