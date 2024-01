Adan Canto, que participou em séries como 'Designated Survivor' e 'The Following', morreu esta segunda-feira, dia 8 de janeiro. Tinha 42 anos e lutava contra um cancro no apêndice.

O ator mexicano-americano, nascido em Coahuila, no México, interpretou um dos protagonistas nas duas primeiras temporadas de 'The Cleaning Lady'. No entanto, devido à doença, não pôde retornar para a terceira temporada da série.

Adan Canto era casado com a escultora e pintora Stephanie Lindquist desde 2017 e juntos tiveram dois filhos, Roman e Eve.

Leia Também: Morreu a atriz Kellie Dickerson, aos 53 anos. Tinha doença degenerativa