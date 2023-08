Morreu o ator Mark Margolis, que dava diva à personagem Hector Salamanca em 'Breaking Bad' e 'Better Call Saul'. Tinha 83 anos.

De acordo com a The Hollywood Reporter, o artista morreu esta quinta-feira, dia 3 de agosto, no Mount Sinai Hospital, como relatou o filho, ator e CEO da Knitting Factory Entertainment, Morgan Margolis.

Mark Margolis contou com vários projetos ao longo da sua carreira além das séries 'Breaking Bad' e 'Better Call Saul'. Entre os trabalhos, deu vida a Alberto em 'A Força do Poder', nos anos 80, ou à personagem Antonio Nappa em 'Oz', da HBO.

