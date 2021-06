Partiu a atriz Joanne Linville, que era mais conhecida pela série 'Star Trek'. Como confirmou o seu agente à Variety, a atriz morreu no domingo, aos 93 anos.

Nascida em Bakersfield, Califórnia, foi a primeira atriz a interpretar um romulano na série. Linville era uma presença constante na televisão dos anos de 1950 aos anos 80, tendo aparecido em mais de 100 projetos, incluindo séries como 'Studio One', 'Kraft Theatre' e 'Alfred Hitchcock Presents'.

Com uma carreira de mais de seis décadas, trabalhou também em 'Hawaii Five-O', 'Barnaby Jones', 'Naked City', 'Adventures in Paradise' e 'One Step Beyond'.

Em 1961, a atriz destacou-se num episódio de 'The Twilight Zone' e, em 1976, participou no romance musical 'A Star Is Born'.

Joanne Linville casou-se com Mark Rydell em 1962 - de quem se separou em 1973 - e teve dois filhos, Amy e Christopher Rydell, que também seguiram carreira no mundo da representação.

Leia Também: Paula Marcelo lamenta morte do ator Carlos Miguel, o Fininho do '1,2,3'