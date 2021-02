Morreu o artista Izael Caldeira, do grupo Demônios da Garoa, vítima da Covid-19. Tinha 79 anos. O músico brasileiro estava internado no hospital, em São Paulo, desde o início do mês de fevereiro, como adianta a imprensa local.

"É com profunda tristeza e com os corações completamente apertados que comunicamos a todos o falecimento do nosso amado irmão Izael. Ainda sem acreditar que perdemos uma das vozes mais lindas deste país, um ser humano ímpar e que vai deixar muitas, mas muitas saudades. Obrigado por tudo. Que Deus, em sua infinita bondade, possa confortar o coração de todos os familiares, amigos e fãs", pode ler-se num comunicado da banda, publicado no Instagram.

De acordo com a revista Quem, o artista deixa a mulher, cinco filhos, nove netos e um bisneto.

