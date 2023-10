Haydn Gwynne, que se tornou conhecida pela sua participação na sitcom britânica da década de 1990, 'Drop the Dead Donkey', morreu esta sexta-feira, dia 20, após uma batalha contra o cancro.

A notícia da morte foi dada pelo seu agente. "É com grande tristeza que partilhamos com vocês que, após o seu recente diagnóstico de cancro, a estrela do teatro e dos ecrãs Haydn Gwynne morreu no hospital na madrugada de sexta-feira, 20 de outubro, rodeada pelos seus amados filhos, familiares próximos e amigos", começou por referir, deixando depois agradecimentos à equipa médica.

"Gostaríamos de agradecer aos funcionários e equipas dos hospitais Royal Marsden e Brompton pelo maravilhoso cuidado prestado nas últimas semanas", conluiu.

Além do papel da série de humor britânica, mais recentemente deu vida a Lady Susan Hussey na aclamada série da Netflix, The Crown'.