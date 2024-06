A cantora francesa Françoise Hardy morreu esta quinta-feira, dia 11 de junho, aos 80 anos. A notícia foi confirmada pelo filho da artista, Thomas Dutronc.

Françoise sofria de um cancro na faringe há vários anos e já há muito que pedia a legalização da morte medicamente assistida em França, para que pudesse ter um fim de vida mais tranquilo, uma vez que a própria referia que se encontrava em grande sofrimento.

No final do ano passado escreveu uma carta a Emmanuel Macron na qual pedia a legalização da eutanásia, dizendo que vivia "um pesadelo" do qual queria sair "em breve e da forma mais rápida possível".

Não foi, no entanto, avançada a causa da morte.

De recordar que Françoise Hardy tornou-se bastante popular na década de 1960, tendo sido uma das maiores representantes do yé-yé francês, um estilo de música pop que surgiu nessa altura em países como França, Itália, Espanha e Portugal.

Leia Também: Morreu Ben Potter, youtuber seguido por milhões. Tinha 40 anos