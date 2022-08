Morreu aos 72 anos Darryl Hunt, baixista dos The Pogues. A notícia foi confirmada pela banda através da rede social Instagram.

Confessando-se tristes e sem palavras, os The Pogues escreveram: "O nosso Darryl faleceu ontem à tarde em Londres".

A partilha terminou com um excerto do tema 'Love You Till the End', um dos grandes hits da banda, escrito pelo baixista: "Sei que queres ouvir-me recuperar o fôlego, eu amo-te até o fim".

A causa da morte de Darryl Hunt permanece ainda por apurar.

