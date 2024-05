Morreu o ator Dabney Coleman. Tinha 92 anos.

O falecimento aconteceu esta quinta-feira, 16 de maio, na sua casa em Santa Monica, na Califórnia, conforme a filha, Quincy Coleman, revelou ao The Hollywood Repórter e TMZ.

"O meu pai traçou o seu caminho na terra com uma mente curiosa, um coração generoso e uma alma cheia de paixão, desejo e humor que mexeu com as estrutura humorísticas da humanidade", disse a filha, em declarações à revista People.

"Enquanto vivia, avançou para o ato final da sua vida com elegância, excelência e mestria", continua.

"Um professor, um herói e um rei. Dabney Coleman é um presente e uma benção na vida e na morte, enquanto o seu espírito brilhará através do seu trabalho, entes queridos e eternamente no seu legado", completa.

Dabney Coleman ficou conhecido pelos seus papéis em filmes como '9 to 5', 'Tootsie' e 'You've Got Mail'.

Leia Também: Duplo de Chris Pratt morre aos 47 anos