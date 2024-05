Brian McCardie, ator escocês que ficou conhecido pelo seu papel em 'Rob Roy', 'Line of Duty' e 'Outlander', morreu. Tinha 59 anos.

A notícia foi confirmada pela irmã do artista, Sarah McCardie, no dia 30 de abril através de uma partilha no X (antigo Twitter).

"É com uma profunda tristeza que anunciamos a morte de Brian James McCardie, amado filho, irmão, tio e amigo de muitos", escreveu.

"Ator apaixonado e brilhante no palco e no ecrã, Brian amava o seu trabalho e tocou muitas vidas. Foi embora demasiado cedo", continua.

"Amamo-lo e iremos sentir muito a sua falta", completa.

Segundo a imprensa internacional, a morte foi repentina, sendo que ainda não foram reveladas as suas causas.