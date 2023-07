Morreu Bill Cunningham, a voz original do namorado da boneca Barbie, Ken, nos anos de 1960. O artista tinha 96 anos.

Sabe-se que Bill morreu no dia 15 de julho em casa, em West Hollywood, informação que foi confirmada ao Deadline pela CESD Talent Agency esta quinta-feira.

Bill Cunningham nasceu em São Francisco e mudou-se para Hollywood para seguir carreira no mundo do entretenimento, antes de se alistar na Marinha dos EUA. Mais tarde, fez sucesso como cantor e participou em projetos televisivos como 'The Tennessee Ernie Ford Show'.

Durante a sua passagem pela música, tendo feito parte de várias bandas sonoras de filmes, também deu voz à personagem Ken para a empresa de brinquedos Mattel.

Decidiu depois mudar o seu percurso profissional ao investir na Pacifics Artists Agency e fez o seu caminho de sucesso na área.

Leia Também: Morreu Randy Meisner, cofundador dos The Eagles