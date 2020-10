Morreu Herbert Kretzmer, de 95 anos. A notícia é avançada pela Variety e confirmada nas redes sociais por amigos e familiares do jornalista.

Herbert Kretzmer, recorde-se, foi o grande responsável por escrever e adaptar para a língua inglesa as letras dos temas do musical 'Les Miserables'. Entre os sucessos da sua carreira encontra-se ainda a letra da canção 'Good Gracious Me', de 1960, que ficou famosa pela interpretação de Peter Sellers e Sophia Loren.

Durante a carreira, Kretzmer trabalhou como crítico comentador na área do teatro e cinema no jornal Daily Express e mais tarde como crítico de TV em colaboração com o Daily Mail.

