José Raposo revelou que morreu o ator António Évora. Foi enquanto estava no programa 'Casa Feliz', da SIC, que comunicou a notícia da partida do artista.

"Isto agora é uma notícia triste. O António Évora - acabei de saber antes de vir para aqui - acabou de falecer. Era um residente da Casa do Artista, dos mais emblemáticos porque já lá estava há muitos, muitos anos", disse, não conseguindo conter as lágrimas.

"Acontece, e na Casa do Artista acontece com frequência porque são pessoas idosas que lá estão. É difícil, como é evidente, porque criamos laços com as pessoas", desabafou.

"Mas o António Évora tinha uma característica fantástica. Fazia uma ligação com o Brasil... incrível. O António conhecia desde a Fernanda Montenegro àqueles atores que nós vemos nas novelas. Conhecia-os pessoalmente. E quando vinham cá, iam sempre ter com o António", contou.

"Além do ator que era, era um homem com uma vivência incrível. É uma notícia triste com a qual nós convivemos diariamente naquela casa", completou.

António Évora tinha 82 anos e participou em vários projetos da ficção nacional, entre eles 'As Aventuras de Camilo', 'Uma Aventura', 'Médico de Família' ou 'Esquadra de Polícia'.

