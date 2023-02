Morreu esta terça-feira, 14 de fevereiro, Raquel Welch. A atriz, de 82 anos, era conhecida por ter feito enorme sucesso tornando-se um ícone entre os anos de 1960 e 1970.

A notícia foi confirmada pela família. Quanto às causas da morte, sabe-se apenas que ocorreu após um curto período de doença.

Embora se tenha tornado conhecida enquanto Raquel Welch, era Jo Raquel Tejada o seu verdadeiro nome.

Da sua vasta carreira fizeram parte produções como 'Viagem Fantástica', 'One Million Years B.C.', 'Dispara forte', 'As Feiticeiras', 100 Armas ao Sol', 'Kansas City Bombe' e 'A Noite do Pecado'. Em 1974 conquistou o Globo de Ouro de Melhor Atriz em Musical ou Comédia pelo desempenho em 'Os Três Mosqueteiros' e esteve nomeada ao Globo de Ouro de Melhor Atriz em Filme para Televisão com 'Right to Die'.

Dona de uma beleza inegável, a revista Empire não teve dúvidas em colocá-la, em 1995, na lista das "100 estrelas mais sexy da história do cinema". Já a Playboy atribuiu-lhe o terceiro lugar entre as "100 estrelas mais sexy do século XX".