Morreu a namorada do enteado do príncipe Carlos, depois de ter sido diagnosticada com cancro.

De acordo com o Daily Mail, a jornalista Alice Procope, companheira do filho de Camilla, Tom Parker Bowles, morreu em casa no dia 17 de março.

O casal namorava há quase dois anos e Tom ficou "arrasado" com a perda da companheira, como contou uma fonte ao meio de comunicação internacional.

Recorde-se que Tom é fruto do primeiro casamento de Camilla com Andrew Parker Bowles.

