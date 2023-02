Morreu no último sábado, 11 de fevereiro, o ator Austin Majors. O jovem ficou conhecido do grande público ainda em criança, quando deu vida ao filho do protagonista da série 'A Balada de Nova Iorque [NYPD Blue]'.

A notícia é divulgada pela imprensa internacional com base num relatório médico de um médico legista do estado de Los Angeles, que não terá revelado detalhes sobre as causas da morte.

Sabe-se apenas, para já, que Austin Majors se encontrava num abrigo para pessoas sem casa.

"(Austin) era um ser humano amável, artístico, brilhante e bondoso. Tinha muito orgulho na sua carreira como ator. Era o tipo de filho, irmão, neto e sobrinho que nos deixava orgulhosos e vamos sentir muito a falta dele para sempre", disse a família num comunicado citado pela Variety.

Austin Majors estreou-se na representação com apenas quatro anos, em 1999. Da sua carreira fizeram ainda parte participações em 'Serviço de Urgência', 'Donas de Casa Desesperadas' ou 'How I Met Your Mother', tendo esta última série sido o seu último trabalho conhecido (em 2009).

Leia Também: Irmão de Sharon Stone morre repentinamente dois anos após morte do filho