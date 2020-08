Morreu Allan Rich, ator que sobreviveu à lista negra de Hollywood para trabalhar em filmes como 'Serpico' e 'Amistad'. Tinha 94 anos.

De acordo com a The Hollywood Reporter, o artista morreu no dia 22 de agosto, de demência, no Lillian Booth Actors Home, em Englewood, como anunciou a família.

Allan Rich nasceu no dia 8 de fevereiro de 1926, no Bronx, Nova Iorque. Em 1943 estreou-se na Broadway quando foi contratado por Milton Berle para a comédia 'I'll Take the High Road'. Dois anos depois, apareceu com Claude Rains e Kim Hunter em 'Darkness at Noon'.

Lutou contra o racismo e pelos direitos civis, iniciativas que levaram a que fosse demitido da série 'The Philco Television Playhouse', da NBC, em 1953. Conseguiu voltar à televisão em 1963 e interpretou depois várias personagens, como em 'Serpico', em 1973.

