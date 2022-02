Destinee Lashaee, jovem que ficou conhecida após participar no programa do TLC 'My 600lb Life's' morreu. Tinha 30 anos, conforme noticia a imprensa internacional.

A luta de Destinee contra a obesidade mórbida destacou-se no formato televisivo, cuja participação aconteceu em 2019, uma vez que foi a primeira estrela transexual a aparecer. Na altura, Destinee falou da sua batalha contra a depressão.

Segundo o MailOnline, pouco antes do seu falecimento, a figura pública terá deixado a seguinte mensagem: "Para toda a gente que me amou e apoiou verdadeiramente, amo-vos e estou grata por ter tocado milhões de vida e corações em todo o mundo. Viver a minha vida com tanta dor por tanto tempo fez-me perceber que Deus não erra. Estou grata pela minha caminhada e por tudo o que passei. Não me arrependo de um único momento".

Leia Também: Isaltino Morais: "Na prisão os reclusos foram os que mais me respeitaram"