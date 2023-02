A jornalista da Globo Glória Maria morreu esta quinta-feira, dia 2 de janeiro, aos 73 anos, conforme anunciou a Globo através de comunicado.

A comunicadora não resistiu a metástases no cérebro, derivadas de um cancro no pulmão que já havia conseguido superar.

"Em 2019, Glória foi diagnosticada com um cancro de pulmão, tratado com sucesso com imunoterapia. Sofreu metástases no cérebro, tratada em cirurgia, também com êxito inicialmente. Em meados do ano passado, Glória Maria começou uma nova fase do tratamento para combater novas metástases cerebrais que, infelizmente, deixou de fazer efeito nos últimos dias, e Glória morreu esta manhã, no Hospital Copa Star, na Zona Sul do Rio", pode ler-se.

Glória Maria é uma das principais figuras da televisão brasileira e é também considerada a primeira repórter negra deste país.

Lula da Silva, presidente brasileiro, já reagiu à triste notícia dizendo que Glória é "uma das maiores jornalistas da história" da televisão brasileira. "Meu abraço e solidariedade aos familiares, amigos, colegas e admiradores de sua carreira", acrescentou.

