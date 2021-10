A estrela do TikTok, Gabriel Salazar, morreu. Tinha 19 anos, evidencia a imprensa internacional.

O jovem, originário do Texas, perdeu a vida na sequência de um acidente de carro no passado domingo, depois de estar envolvido numa fuga à polícia no âmbito de uma operação stop.

As autoridades revelaram à revista People que Gabriel estava a conduzir um Camaro quando perdeu o controlo, saiu da estrada, e acabou por entrar numa vala, embatendo em diversas árvores.

A viatura chegou a pegar fogo, inclusive. Para além de Salazar, os três passageiros que o acompanhavam no veículo (de 23, 36 e 41 anos de idade) também perderam a vida.

Salazar era conhecido como Gabenotbabe no TikTok e tinha mais de um milhão de seguidores.

