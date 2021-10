José Semedo, de 36 anos, vive um dos períodos mais delicados da sua vida. Morreu esta quinta-feira a mulher do jogador de futebol.

A notícia da morte de Soraia Semedo foi confirmada pelo clube onde joga atualmente o futebolista, o Vitória de Setúbal.

"É com um enorme e profundo sentimento de pesar que o Vitória Futebol Clube informa que Soraia Semedo, esposa do nosso Capitão, José Semedo, faleceu esta madrugada", pode ler-se na nota publicada nas redes sociais do clube.

"Ao nosso Capitão, a toda a família e amigos, o Vitória endereça as mais sentidas condolências. Partilhamos a sua dor, e estendemos-lhes toda a nossa solidariedade, neste momento particularmente difícil", declara ainda a equipa do Vitória de Setúbal.

Soraia Semedo estava, segundo se sabe, internada no Hospital Curry Cabral com uma infeção que terá acabado por se tornar fatal.

José e Soraia eram casados há vários anos e em comum tiveram dois filhos gémeos.

