Morreu a compositora Marilyn Bergman, como confirma a revista People. Tinha 93 anos.

Na madrugada de sábado, por volta das 1h15 [horal local], a artista morreu em casa, em Los Angeles. Estava junto do marido, Alan Bergman, e da filha, Julie, quando partiu. A causa da morte foi relevada como insuficiência respiratória.

Marilyn Bergman deixa Alan, de 96 anos, Julie, o genro iLan Azoulai e a neta Emily Sender.

Nascida em 1929, a artista formou-se na Escola de Música e Arte de Nova Iorque e mais tarde estudou Psicologia e Inglês na Universidade de Nova Iorque.

Após a formatura, mudou-se para Los Angeles. Em 1956 conheceu Alan, com quem deu o nó e trabalhou durante anos.

A dupla conseguiu vários prémios ao longo da carreira, como os Óscares pelas canções 'The Windmills of Your Mind' e 'The Way We Were', assim como pela trilha sonora de 'Yentl'. Também receberam um Globo de Ouro e um Grammy por 'The Way We Were'. Mas não ficaram por aqui e venceram Emmys com 'Sybil', 'Queen of the Stardust Ballroom', 'Ordinary Miracles' e 'A Ticket to Dream', entre muitos outros prémios.

