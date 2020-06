Morreu a cantora Vera Lynn, interprete da música 'We'll Meet Again' - que se tornou um hino de esperança e resiliência durante a Segunda Guerra Mundial. Tinha 103 anos.

De acordo com o The Guardian, "profundamente tristes", a família confirmou a notícia da morte de "uma das artistas mais amadas da Grã-Bretanha", contando ainda que estavam com a cantora quando esta faleceu, em sua casa, em East Sussex.

Vera Lynn nasceu a 20 de março de 1917 e começou a cantar desde cedo. De acordo com a BBC, aos sete anos já cantava e aos 11 abandonou a escola para iniciar uma digressão como dançarina e cantora.

Adotou o nome artístico Vera Lynn, que era o nome de solteira da avó.

