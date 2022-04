Morreu Suzana Faini, conhecida pelas suas muitas participações em novelas da 'Globo'. A icónica atriz tinha 89 anos.

A notícia é confirmada através das redes sociais, onde amigos e colegas lamentam a perda com profunda tristeza.

Suzana Fainie estava internada no Hospital São Lucas, em Copacabana, e terá perdido a vida devido a complicações relacionadas com a doença de Parkinson.

O enterro da atriz decorre hoje, terça-feira, dia 26 de abril, no Jardim da Saudade, no bairro de Sulacap, Zona Norte do Rio de Janeiro.

Leia Também: Morreu Jim Hartz, ex-apresentador do 'Today'. Tinha 82 anos