A atriz Annie Wersching morreu, este domingo, aos 45 anos, vítima de cancro, em Los Angeles, no Estados Unidos.

A informação foi confirmada pelo marido num comunicado enviado à imprensa norte-americana. "Há um vazio cavernoso nesta família hoje", escreveu Stephen Full.

"Mas ela [Annie] deixou-nos todas as ferramentas para o preencher. Ela encontrava alegria no mais simples dos momentos", referiu.

A atriz, mais conhecida pelo seu papel de agente do FBI na série '24 horas', deixa três filhos, de 4, 9 e 12 anos.

Na nota enviada à imprensa, o marido relembra a pessoa alegre que Wersching foi.

"Não precisava de música para dançar. Ensinou-nos a não esperar que as aventuras nos encontrassem. 'Achas-as. Elas estão todo o lado'. E é isso que vamos fazer", lê-se no comunicado.

A atriz americana era também a voz da personagem Tess, no jogo 'The last of us". O criador do jogo escreveu no Twitter sobre a morte da atriz. "Perdemos uma artista e um ser humano maravilho. O meu coração está abalado. Os meus pêsames aos familiares", assinalou Neil Druckmann.

Wersching tinha uma carreira com mais de 20 décadas, tendo passado também pelas como séries 'Diários do Vampiro e, recentemente, por um 'Star Trek: Picard.