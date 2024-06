A temporada de verão da série 'Morangos com Açúcar' chega em breve. A TVI anunciou nas redes sociais que a estreia está marcada para o dia 1 de julho, revelando igualmente o trailer.

"A temporada de verão dos 'Morangos com Açúcar' está quase a chegar aos ecrãs, dia 1 de julho é a grande estreia. Fica atento a todas as novidades desta temporada que vai aquecer ainda mais as vossas férias! Tudo pode acontecer este verão", lê-se na legenda da partilha.

Eis o trailer:

