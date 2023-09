O primeiro episódio de 'Morangos com Açúcar' foi emitido a 30 de agosto de 2003, pelo que na última quarta-feira a série celebrou 20 anos.

O formato exibido pela TVI, direcionado para um público infanto-juvenil, foi um autêntico sucesso e esteve no ar ao longo de nove temporadas, transmitidas entre 2003 e 2012.

Com a comemoração das duas décadas da série e as gravações de uma nova temporada - que já terminaram e cuja estreia está prevista para o último trimestre do ano - viaje com o Fama ao Minuto até ao Colégio da Barra em 2003 e recorde, na galeria, alguns atores que fizeram parte da primeira temporada dos 'Morangos'.

