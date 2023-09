Mónica Sintra encontrava-se de férias com o filho em Marrocos quando foi surpreendida pelo sismo de magnitude 6.8 na escala de Richter que se fez sentir neste país na noite desta sexta-feira, 8 de setembro.

O intenso abalo, que segundo um novo balanço divulgado pelo Ministério do Interior marroquino já provocou mais de 1000 mortos e 672 feridos, causou diversos estragados e deixou população e turistas em alerta.

Mónica Sintra, nas stories do Instagram, deixou os fãs descansados ao revelar que mãe e filho estão bem e que passaram a noite no "ponto de encontro do hotel" onde estavam instalados.

"O Duarte está assustado mas está tudo bem", fez notar ainda a artista, de 45 anos.

Mónica Sintra está em Marraquexe, precisamente a cidade que é o o maior foco das preocupações das autoridades, dado que se trata da área mais densamente povoada das regiões afetadas e onde se encontram vários locais reconhecidos pela UNESCO como Património Mundial da Humanidade.

Ouça na galeria as partilhas feitas por Mónica Sintra nas redes sociais.

[Notícia atualizada às 14h34]