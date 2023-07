O 'Somos Portugal', programa das tardes de domingo da TVI, celebrou 12 anos e vários foram os apresentadores que quiseram assinalar a data nas redes sociais.

Enquanto Alice Alves recordou a primeira emissão em que participou, como já lhe tínhamos dado conta, Mónica Jardim aproveitou para agradecer àqueles que fazem parte e que acompanham o programa há tantos anos.

"Ontem celebrámos 12 anos de 'Somos Portugal'! Muitos parabéns a tod@s os que fizeram parte deste dia tão especial e OBRIGADA ao público que nos acompanha sempre ao vivo ou em casa Continuamos com este bonito compromisso de todos os domingos homenagearmos as nossas gentes, tradições, cultura popular, boa gastronomia e um país que é simplesmente MARAVILHOSO!", escreveu a apresentadora na legenda de um conjunto de fotografias captadas durante a emissão do programa deste fim de semana.

Leia Também: De luto, Mónica Jardim faz desabafo: "Um dos últimos finais de tarde..."